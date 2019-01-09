Донецк, 9 января, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики (ДНР) сбили украинский беспилотник типа «Фантом», который пытался провести разведку в районе Авдеевки, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, сообщает 9 января «Донецкое агентство новостей».

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По его словам, ПВО Народной милиции ДНР сбило беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Фантом», принадлежащий 93-й механизированной бригаде ВСУ, на северо-востоке Авдеевки.

Напомним, Минскими соглашениями запрещено использование боевой авиации и беспилотников вдоль линии фронта в Донбассе. Однако украинские войска демонстративно игнорируют соглашения и используют все средства, чтобы нанести урон как войскам независимых республик, так и простым жителям.