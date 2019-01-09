Оренбург, 9 января, 2019, 19:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области локализован пожар на заводе промышленного цинкования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС Росии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Распространение огня удалось остановить в 21:10 по местному времени на площади 7 тыс. квадратных метров, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод находится в селе Покровка Новосергиевского района. Пожар возник вечером. На месте с огнём борются порядка 50 сотрудников МЧС, также задействовано 15 единиц техники.