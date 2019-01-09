Рабат, 9 января, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Российский пилот команды «КамАЗ-мастер» Сергей Куприянов практически перед финишем седьмого этапа ралли-рейда Africa Eco Race-2019 столкнулся с машиной французского пилота Доминика Лоре. Об этом сообщил в одной из социальных сетей пилот Александр Орлов.

Gazprom.ru Сергей Куприянов

«ЧП на финише седьмого спецучастка. Прямо в финишном створе столкнулись две багги MD Optimus. Одна багги Сергея Куприянова, № 202, вторая — француза, № 211», — написал он.

По информации Орлова, обе машины разбиты, пилоты живы. Экипажи, которые до аварии были лидерами абсолютного зачета, выбыли из соревнований.

За 200−300 метров до финиша Лоре начал обгонять Куприянова, перекрывая ему траекторию движения. Российский гонщик врезался в представителя Франции, машины несколько раз перевернулись в воздухе. Видеозапись столкновения опубликована на канале «Вести Камаза».

Куприянов прокомментировал происшествие, предположив, что француз его просто не увидел.

«Мы заходили на финишный створ, и, видимо, Доминик меня не увидел, так как он просто перекрыл мне траекторию, и мне уже некуда было деваться», — цитирует гонщика издание Planet today.

ИА REGNUM напоминает, 11 ралли Africa Eco Race-2019 стартовало 30 декабря. Протяженность маршрута гонки составляет 6,5 тыс. км, она проходит через Марокко, Мавританию и Сенегал и состоит из 12 этапов.

Финиш ралли намечен на 13 января в Дакаре на Розовом озере.