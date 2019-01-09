Киев, 9 января, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Украинские политологи по-разному оценили призыв шоумена и актера Владимира Зеленского к украинцам совместно написать свою предвыборную программу.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В частности, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко считает, что таким способом Зеленский поддерживает обратную связь с избирателями и свой образ.

«Сейчас все обсуждают призыв Зеленского о совместном написании предвыборной программы. Много критики и стеба по этому поводу. Но … критики оценивают Зеленского сугубо рационально. И это главная ошибка. Если он будет слушаться их советов, он разрушит свой нынешний образ и проиграет. Он должен действовать совсем иначе, чем все остальные кандидаты, особенно политики. Коммуникационный проект, который обсуждается, — это игра с собственным электоратом, технология «привлечения», обратная связь, а не написание программы в буквальном смысле (хотя формально называется именно так)», — пишет Фесенко 9 января на своей странице в Фейсбуке.

При этом он сравнил Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

«У меня такое впечатление, что история с Трампом у нас никого ничему не научила. Зеленский — это Трамп по-украински… Сразу замечу, что я оцениваю Зеленского не как потенциального президента, а его избирательную кампанию. Прямолинейная критика Зеленского ничего не дает и не уменьшает его шансов, скорее наоборот», — отмечает Фесенко.

В свою очередь политолог Юрий Романенко назвал призыв Зеленского к избирателям его «первой серьезной ошибкой».

«Зеленский сделал первую серьезную ошибку в кампании, обратившись к избирателям с предложением сформировать ему программу. Электорат — это женщина, которая ждет инициативы, а не хочет, чтобы она сама обхаживала принца. Электорату нужно четко и конкретно говорить, что ты будешь с ним делать. Тогда в ответ слышится радостное повизгивание и станут видны бойко поднятые хвостики. Если Зеленский не знает, как выглядит человек, который хочет, чтоб за ним ухаживал электорат, пусть позвонит Вакарчуку», — пишет Романенко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года украинский центр «Социс» опубликовал последние результаты исследования электоральных предпочтений жителей Украины. Согласно соцопросу, во второй тур выборов президента, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, выходят лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко. Так, Тимошенко набрала бы 14,4% голосов, Порошенко — 10,8%. На третьей позиции — шоумен Владимир Зеленский с результатом 9,4%. Четвертую-пятую позицию делят лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко (соответственно 7,2% и 7,1%). Депутат от депутатской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко набирает 6%, Александр Шевченко — 4,1%, мэр Львова Андрей Садовый — 3,4%, певец Святослав Вакарчук — 3,1%. Голосовать собираются 76,7%.