Москва, 9 января, 2019, 19:24 — ИА Регнум. Российские конструкторы и производственники через несколько месяцев собираются начать создание опытных образцов перспективного стратегического бомбардировщика «Посланник», перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). ПАО «Туполев» уже передает конструкторскую документацию на Казанский авиационный завод.

Андрей Туполев

Работа над проектом по созданию ПАК ДА началась еще в 2009 году, он получил название «Посланник». ПАК ДА разрабатывается для замены самолетов дальней авиации Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160.

Только в 2018 году в открытом доступе появилась первая общая информация о «Посланнике». Самолет реактивный и дозвуковой, будет скомпонован по схеме «летающее крыло» с широким применением стелс-технологий. Арсенал самолета включает в себя все существующие и перспективные виды оружия, в том числе гиперзвуковые ракеты.

Эксперты видят этот самолет как принципиально новый. Он будет оснащен прицельно-навигационным комплексом, способным к применению всех видов оружия, как стоящих на вооружении, так и перспективных. Речь идет также о современнейших системах связи, радиоэлектронной борьбы и малой радиолокационной заметности бомбардировщика. Он сможет также выполнять функции перехватчика на дальней дистанции и служить платформой для запуска космических аппаратов.

Для своей защиты самолет будет оснащен ракетами класса «воздух-воздух», что позволит ему действовать самостоятельно, без истребителей сопровождения. Дозвуковая скорость бомбардировщика определяется особенностями его конструкции, а именно — большим размахом крыльев.

По плану выкатка первого опытного образца должна произойти в 2021—2022 годах. Серийное производство должно начаться в 2028—2029 годах.