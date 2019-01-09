Львов, Украина, 9 января, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Полиция открыла уголовное производство по факту избиения почетного консула Бельгии Ярослава Гарцулы, сообщает 9 января «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

Согласно сообщению, Львовское областное управление полиции начало уголовное расследование избиения Гарцулы по статье 125 УК Украины «Умышленное нанесение легкого телесного повреждения». Обвиняемому грозит штраф или исправительные работы сроком до одного года.

Напомним, вечером 7 января во Львове мужчина 1976 года рождения напал на консула Бельгии Гарцулу за то, что он неправильно припарковался. В результате консул получил сотрясение мозга и ушиб правого уха.

Отметим, что на Украине часто совершаются нападения на дипломатов, поскольку после госпереворота в 2014 году в стране особо активно стали распространяться радикальные идеи украинского национализма. Так, в октябре 2018 года в Киеве неизвестные угнали служебный автомобиль консула Киргизии.