Осло, 9 января, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Между странами Европы не исключена вероятность вооруженного конфликта, заявил 9 января на заседании «Военного общества Норвегии» министр обороны Франк Бакке-Йенсен.

Archive: U.S. Secretary of Defense Франк Бакке-Йенсен

По его мнению, такое развитие событий на данный момент нельзя считать немыслимым и такое столкновение будет иметь серьезные последствия для Скандинавских стран.

«Развитие событий в нашем окружении показывает, что мы должны учитывать, что вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым», — сказал норвежский министр обороны.

При этом он отметил, что военные расходы за пять лет выросли на 30% и их снижения не будет.

Какие именно государства Европы способны устроить войну между собой, Франк Бакке-Йенсен не пояснил.

Как сообщало ИА REGNUM, Норвегия является активным участником всех военных мероприятий США и НАТО, проводящихся в регионе.