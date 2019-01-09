Дамаск, 9 января, 2019, 18:55 — ИА Регнум. Интересные изменения обстановки прошли в районе так называемого Большого Идлиба. В ходе серьезных боевых столкновений между исламистскими группировками полностью уничтожена группировка «Нуреддин аз-Зинки» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Свою тяжелую технику, в том числе танки Т-55 и Т-62, она сдала своим оппонентам из радикальной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Минобороны России Сирия

Ее подконтрольная территория также отошла радикалам. Кроме этого, «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью ликвидировала еще пять протурецких группировок поменьше. И это все практически за три дня.

При этом турецкие военные не вмешивались в конфликт и хранят молчание. Издание сирийской оппозиции Enab Baladi считает, что подобные действия радикалов были согласованы с Анкарой.

Теперь «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует в том числе стратегическую точку, гору Шейх Баракат. Эта высота господствует над всеми западными и северо-западными районам провинции Алеппо. Кроме того, она дает выход на город Африн, находящийся под контролем протурецких боевиков, и выходит на города Нубль и Аль-Захраа, находящиеся под контролем Сирийской арабской армии.

Таким образом, радикалы овладели такими стратегическими позициями, которые позволяют им не допустить созданиz Идлибской демилитаризованной зоны в соответствии с Сочинскими соглашениями.

Однако, по мнению российских военных экспертов, у этой медали есть и другая сторона. Наличие радикалов на линии соприкосновения с Сирийской арабской армией позволяет ей вернуться при поддержке ВКС РФ к планам проведения военной операции в районе зоны деэскалации, которая так и не была фактически создана, а только обозначена.

Кроме того, «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время встречи глав внешнеполитических ведомств Турции и России была названа террористической. И это действительно так: группировка является сирийской ветвью «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Турецкие военные могли бы заступиться за своих подконтрольных исламистов, а вот за радикалов это будет делать неудобно, афишировать свои теневые контакты турецкие спецслужбы также не будут.

Кроме того, с учетом стратегического видения ситуации понятно, что Дамаск вернет под контроль оставшуюся часть своей территории. И туркам уже сейчас надо думать, куда пристраивать своих «прокси», не выводить же их на территорию Турции. Да и вряд ли боевики захотят вернуться к мирной жизни: годы боевых действий и разбоя полностью деформировали их личности. В таком случае лучше, если их количество будет уменьшено в ходе междоусобных столкновений.

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