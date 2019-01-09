Москва, 9 января, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Совокупный кассовый сбор российских кинофильмов в минувшие новогодние праздники составил почти 3,3 млрд рублей, что на 30,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Такие данные представила 9 декабря пресс-служба «Фонда кино».

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

При этом, как сообщается, сборы иностранных фильмов сократились на 18,4% и составили более 1,2 млрд рублей.

Всего за период с 30 декабря по 8 января отечественные кинотеатры посетило 16,7 млн зрителей, которые приобрели билетов на общую сумму 4,5 млрд рублей, что на 11,4% и 12% соответственно выше прошлогодних показателей.

«Доля российского кино по итогам новогодних праздников составила 72,9% совокупной посещаемости кинотеатров страны», — сообщают в «Фонде кино».

Самым кассовым отечественным фильмом оказалась картина Алексея Сидорова «Т-34», которую за девять дней посмотрели 4,7 млн человек, а её кассовые сборы в новогодние праздники превысили 1,3 млрд рублей. Второе и третье места заняли фильмы «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» и «Ёлки Последние», сборы которых составили 809 млн и 518 млн рублей соответственно.

Единственной иностранной лентой в пятёрке самых кассовых оказался анимационный фильм «Гринч», который посмотрели 1,9 млн человек, а сборы его составили 467,8 млн рублей.

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