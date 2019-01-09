Рим, 9 января, 2019, 18:22 — ИА Регнум. По итогам первых 11 месяцев 2018 года налоговые поступления в бюджет Италии выросли на 1,8%, или на 7,2 млрд евро, передает в среду, 9 января, издание Fortune со ссылкой на данные министерства экономики и финансов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Общая сумма поступлений в январе — ноябре 2018 года составила 414,8 млрд евро.

Сборы прямых налогов выросли на 0,8%, косвенных налогов — на 2,9%. Быстрее всего росли сборы НДС (на 3,3%, или на 3,6 млрд евро) и налога на импорт (на 7,3%, или на 893 млн евро)