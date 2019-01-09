Рим, 9 января, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Осенью 2019 года компания Starbucks намерена открыть кофейню в центре Рима в непосредственной близости от музеев Ватикана, передает La Repubblica в среду, 9 января.

Adrianna Calvo Starbucks

Ранее американская сеть открыла свою первую кофейню на территории Италии в центре Милана, в непосредственной близости от собора Duomo.

Итальянские журналисты напоминают, что информация об открытии на Капитолийском холме McDonald’s, как и открытие Starbucks, вызвало бурю негодования у местной общественности, значительная часть которой полагает, что стране с такой кулинарной культурой, как Италия, незачем принимать у себя подобные компании.