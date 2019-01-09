Москва, 9 января, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Помощь с покупкой нового жилья из резервного фонда правительства России получит 101 семья, проживавшая в пострадавшем от обрушения утром 31 декабря девятиэтажном доме. Об этом 9 января на совещании по ликвидации последствий обрушения дома заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

«Я подписал соответствующие документы — это одно постановление и два распоряжения правительства. Размер помощи каждой конкретной семье будет зависеть от площади утраченного жилья, выплаты рассчитываются исходя из определённых нормативов. Очевидно, что эти средства нужно распределить как можно быстрее», — заявил глава правительства страны.

Медведев добавил, что на федеральном уровне этим вопросом занимается Министерство строительства. Курирует распределение средств вице-премьер Виталий Мутко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, квартиры будут предоставлены жильцам седьмого подъезда, который обрушился, и восьмого. Шестой и пятый подъезды расселили временно. Сейчас их ожидает ремонт.

Что касается подъездов с первого по четвёртый и с девятого по двенадцатый, то их судьба пока окончательно не решена. Специалисты предварительно пришли к выводу, что в них можно безопасно проживать. Однако часть жильцов с этим не согласны. В петиции на имя губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и мэра Магнитогорска Сергея Бердникова они требуют расселить весь дом. Они отмечают, что после трагедии пошли трещины по стенам, также непросто им жить в квартирах и с психологической точки зрения.

Петицию активно подписывают пользователи интернета. К вечеру 9 января её поддержали почти 89 тысяч человек.

Губернатор Борис Дубровский со своей стороны заверил граждан, что технический аудит всего дома будет проведён. В этом процессе смогут принять участие и жильцы. Глава региона обещает, что решение будет приниматься открыто на основании проведённых экспертиз.