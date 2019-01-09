Москва, 9 января, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Снятие запрета на рекламу пива в ночное время позволит повысить финансирование спортивных клубов и обеспечить развитие спорта, в частности хоккея, в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом заявил президент Федерации хоккея РФ, член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк («Единая Россия») в ходе расширенного обсуждения в Госдуме законопроекта о смягчения правил рекламы пива на ТВ и в других СМИ.

Ван Гог. Пьяницы. 1890

По его словам, хоккей — национальный продукт РФ, который в том числе создает престиж страны.

«Но хоккей — очень дорогостоящий вид спорта. Во всем мире хоккей и пиво везде вместе, можно приехать в любую страну мира и практически на каждом стадионе продается пиво. И за счет рекламы живут клубы. Причем эти деньги идут не только на содержание клуба, на зарплату и прочее, но они выделяются еще и в школы, где мы воспитываем детей и даем им возможность бесплатно заниматься нашим видом спорта и развиваем его», — подчеркнул Третьяк.

По его словам, возврат рекламы пива в ходе трансляций матчей и спортивных соревнований позволит уменьшить количество средств, которые государство выделяет на эти цели из федерального бюджета.

«Президент РФ Владимир Путин ранее уже сказал, что хоккей — это дорогостоящий (вид спорта) и мы тратим много федеральных денег, которые могли бы пойти на здравоохранение и еще куда-то. И поэтому часть денег надо урезать. А за счет чего? За счет рекламы. Пиво нам даст деньги, часть денег, на которые мы действительно сможем содержать команду. Это очень важно», — отметил Третьяк.

Депутаты приняли законопроект, направленный на изменения правил рекламы пива, в первом чтении в декабре 2018 года. Инициатива направлена на то, чтобы отменить запрет на использование в рекламе любого алкоголя образов людей и животных, а также разрешить рекламу пива и алкогольных напитков на основе пива на ТВ и радио с 23 до 7 часов.

Предполагается, что такая реклама может появляться только в ходе трансляций спортивных соревнований. Кроме того, законопроект также разрешает размещать рекламу пива в печатных СМИ, но не на первой и не на последней странице. В ходе обсуждения законопроекта в первом чтении, некоторые депутаты критиковали инициативу: они опасаются, что такая реклама увеличит потребления пива, особенно среди молодежи. Однако Третьяк уверен, что этого можно избежать, если прививать молодым гражданам культуру питья.