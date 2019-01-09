Киев, 9 января, 2019, 18:00 — ИА Регнум. С конца ноября 2018 года украинские пограничники не пустили в страну более 2 тыс. граждан России, заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян, сообщает 9 января УНИАН.

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Слободян отметил, что пограничники Украины по-прежнему принимают «усиленные меры», чтобы не пускать в страну российских граждан. Так, за период военного положения на Украину не пустили более 1,65 тыс. граждан России, после этого въезд был запрещен еще около 800 российским жителям.

Представитель ГПСУ добавил, что поток граждан России, желающих посетить Украину, уменьшается.

Напомним, военное положение было введено Украиной после того, как ее военные корабли устроили провокацию в территориальных водах России. Российские пограничники были вынуждены задержать украинские военные корабли, которые игнорировали все предупреждения. После этого Киев заявил, что Россия «захватила» судна, и ввел военное положение с ноября по декабря 2018 года.