Лос-Анджелес, США, 9 января, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Создатель культового фильма ужасов «Изгоняющий дьявола» (1973) Уильям Фридкин заявил, что его вторая часть является худшим кино из тех, которое он когда-либо видел. Об этом 8 января сообщил портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Изгоняющий дьявола». Реж. Уильям Фридкин. 1973. США

Режиссер сообщил журналистам, что через несколько лет после выхода его фильма на экраны он посетил лабораторию компании Technicolor, где ему предложили посмотреть картину «Изгоняющий дьявола 2», работа над которой была только что закончена.

«Я не знаю почему, но я вошел в комнату и просидел там около 40 минут, — рассказал Фридкин, — это невероятный позор. И, боже, каких актеров он получил: Ричард Бёртон, Макс фон Сюдов, Луиза Флетчер плюс Линда Блэр. Джеймс Эрл Джонс. Это худшие 40 минут фильма, которые я когда-либо видел, правда, и это говорит о многом».

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Напомним, фильм «Изгоняющий дьявола 2» вышел в 1977 году, снял его режиссер Джон Бурмен. При бюджете $14 млн картина смогла собрать в США лишь около $30,7 тыс. Оригинальный фильм, номинированный на десять премий «Оскар», при бюджете $12 млн смог собрать в мире более $441 млн.