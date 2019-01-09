Калуга, 9 января, 2019, 16:53 — ИА Регнум. На дорогах Калужской области в период с 1 по 8 января 2019 года было зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили 9 января корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, за восемь дней нового, 2019 года, травмы различной степени тяжести получили 26 человек, пятеро погибли.

Гибдд.рф/r/40 Место ДТП

Между тем, по данным сотрудников ГИБДД, за аналогичный период 2018 года пострадавших в авариях было на 13 человек больше. В прошлом году в ДТП в регионе получили травмы 39 человек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 января в Калужской области на 111 км автодороги «Брянск-Людиново-Киров» — А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» произошло дорожно-транспортное происшествие. 48-летний мужчина, управляя автомашиной Ford, двигаясь из калужского города Кирова в сторону посёлка Шайковка, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил боковое столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной Kia под управлением 31-летнего мужчины. В результате ДТП погибли два человека: водитель автомашины Ford и пассажир этого автомобиля, женщина 53 лет. В столкновении, также пострадали два подростка. Оба получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.