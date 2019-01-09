Астана, 9 января, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Женщины и дети, которых удалось вернуть из Сирии в Казахстан, находятся в специальном адаптационном центре в Мангистауской области, сообщает 9 января издание Informburo со ссылкой на представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

Минобороны России Сирия

По его словам, женщины и дети, которые являются гражданами Казахстана, сдались «Сирийским демократическим силам» на территории Сирии. Группа была эвакуирована на территорию Казахстана через третьи страны.

Смадиярова добавил, что процесс эвакуации женщин и детей не завершен, поэтому подробности не раскрываются. В настоящее время эвакуированные проходят медицинский осмотр.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал заявление в связи с успешной гуманитарной операцией по эвакуации из Сирии в Казахстан 47 граждан республики, в том числе 30 детей.