Кизляр, Дагестан, 9 января, 2019, 16:59 — ИА Регнум. В дагестанском Кизляре почтили память погибших в теракте, совершенном боевиками в 1996 году. На траурный митинг отдать дань более 70 погибшим мирным жителям, солдатам и офицерам собрались сотни горожан, сообщили ИА REGNUM 9 января в пресс-службе администрации города.

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Обращаясь к участникам акции, глава Кизляра Александр Шувалов подчеркнул, что в те трагические дни весь город сплотился, чтобы дать отпор международным террористам.

«Горожане продемонстрировали, что никаким деструктивным силам не удастся сломить единство многонационального и многоконфессионального населения. Наш город еще не раз подвергся атакам террористов, которые ничего, кроме нашего сплочения и единения, не добились», — сказал градоначальник.

Участники митинга возложили цветы к памятнику сотрудникам приморского ОМОН, павшим в боях с боевиками из бандформирований, и к братской могиле на городском кладбище. Траурные мероприятия сегодня также прошли в отделе МВД по Кизлярскому району и на территории городской больницы, где в 1996 году боевики и удерживали заложников.

Напомним, ровно 23 года назад, 9 января 1996 года, террористы под руководством чеченского полевого командира Салмана Радуева вошли в Кизляр, после чего захватили здание родильного дома и городскую больницу. В заложниках оказались более двух тысяч мирных жителей. В ходе спецоперации по вытеснению боевиков из города погибли 24 местных жителя и девять военнослужащих. На следующий день боевики покинули Кизляр и направились в сторону Чеченской Республики, захватив с собой около 160 заложников.

Террористы, прикрываясь захваченными горожанами, проникли в дагестанское село Первомайское. Здесь в ходе спецоперации погибли ещё 13 заложников и 26 солдат и офицеров. Ещё более 100 человек получили ранения. Главарь бандподполья Салман Радуев в декабре 2001 года был приговорен к пожизненному заключению. Спустя год он умер в колонии в Пермской области, в городе Соликамске.