Улан-Батор, 21 октября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В аймаке Говь-Алтай Монголии зафиксирована вспышка ящура у крупного рогатого скота. На территорию аймака введен карантин, — сообщает администрация аймака.Из-за вспышки ящура до 31 декабря 2021 года переселение скотоводов, у скота которых зафиксирован ящур, приостановлено. Также запрещаются вывоз из других районов скота, торговля скотом и организация общественных мероприятий.

Microbak.ru Прививка от ящура

ИА REGNUM напоминает, что в конце сентября 2021 года на территории аймака Оворхангай в Монголии было зафиксировано 11 очага ящура, у 7681 животного выявили заболевание. Из-за вспышки ящура уничтожено 31 единицы крупного рогатого скота, начата вакцинация животных.

Ящур — острое вирусное заболевание животных, которое может передаваться человеку при употреблении сырого молока больных животных и продукты его переработки.