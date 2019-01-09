Салехард, 10 января, 2019, 01:39 — ИА Регнум. 2018 год для Ямала стал печально богатым на чрезвычайные происшествия. Какие точки оказались наиболее проблемными и какие задачи предстоит решать новому главе МЧС округа, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Елена Миронова.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

Арктический климат Ямала определяет и особенности жизни людей, и специфику бедствий, их подстерегающих. Происшествия на дорогах и пожары — вот угрозы, связанные с местной зимней погодой, когда температура воздуха может опускаться ниже 50 градусов. И если на трассах происшествия случаются по большей части по вине водителей, то состояние электрического оснащения домов и, особенно, общественных мест, должно быть предметом повышенного внимания пожарных.

Судя по количеству несчастных случаев за прошлый год, инспектировать и принимать меры пожарным предстоит много. Чем еще отличается ямальская специфика этого далекого, но такого важного для России региона?

Читайте подробности в статье «Жуть на лапах» и потенциальные убийцы: ЧП-2018 на Ямале

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