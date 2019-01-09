Рим, 9 января, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Уровень зарегистрированной безработицы в Италии по данным за ноябрь 2018 года составил 10,5%, сообщили в национальной службе статистики Istat в среду, 9 января.

Ed Yourdon Молодежь в Италии

В сравнении с данными за октябрь 2018 года показатель снизился на 0,1%, в сравнении с данными годичной давности — на 0,5%.

Безработных в Италии — 2735 тысяч человек. При этом 34,3% граждан, по официальным данным, пребывают в «бездействии», то есть не работают и не ищут работу. Занятыми являются около 55% трудоспособного населения.

Уровень незанятости молодежи в возрастной категории от 15 до 24 лет в свою очередь составил 31,6% — именно столько молодых граждан страны не учатся и не работают.

В сравнении с данными за октябрь 2018 года показатель снизился на 0,6%, в сравнении с данными годичной давности — на 1,5%.