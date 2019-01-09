Москва, 9 января, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Новые тарифы ОСАГО — это начало перехода к более рыночным принципам ценообразования на рынке страхования гражданской ответственности автовладельцев, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

Сейчас тарифный коридор устанавливается в пределах на 20% вверх и вниз от ставок базового тарифа, осенью 2019 года он будет расширен до 30%, и уже в 2020 году до 40%. С одной стороны, можно ожидать общего роста тарифов ОСАГО, ведь страховые компании давно жалуются на низкую рентабельность, а то и убыточность этого вида страхования.

«Но, с другой стороны, нельзя исключить, что отдельные компании будут демпинговать для получения конкурентного преимущества. Так что окончательно сказать, куда пойдет вектор стоимости страховки, можно будет, когда накопится какой-то опыт работы по новым правилам», — пояснил эксперт.

Другие нововведения, касающиеся коэффициентов, должны сделать стоимость полиса ОСАГО более справедливой, поскольку она станет более тесно увязана с возрастом, стажем и аварийностью стиля вождения конкретного автовладельца.

«К сожалению, то, чего ожидали водители — отмены коэффициента мощности двигателя — не произошло. Она перенесена на конец 2021 года. Это могло бы стать смягчающим фактором для принятия нового порядка установления стоимости полиса ОСАГО, но не стало», — отметил Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 9 января 2019 года вступило в силу указание Центробанка РФ о расширении тарифного коридора ОСАГО. Система коэффициентов «возраст-стаж» отныне будет разделяться вместо четырех на 58 категорий.

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