Ярославль, 9 января, 2019, 14:40 — ИА Регнум. В Ярославле Дзержинский районный суд оштрафовал собственника здания бывшей детской городской больницы на улице Володарского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Причиной пожара назван поджог

Причина штрафа — ненадлежащее противопожарное состояние объекта, который является памятником местного значения. Напомним, в конце августа 2018 года здание детской больницы серьезно пострадало от пожара. Установлено, что причиной возгорания стал поджог.

«Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия. В отношении собственника здания судом назначен штраф в размере 110 тысяч рублей», — рассказал заместитель директора областного департамента охраны объектов культурного наследия Роман Васильев.

В целом в 2018 году за нарушение законодательства об объектах культурного наследия сумма взысканных и наложенных штрафов составила более 700 тысяч рублей.