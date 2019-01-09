Вашингтон, 9 января, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Актёр Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки, в своём Twitter-аккаунте высказал недовольство современными технологиями. Коллеги актёра по фильмам студии Marvel Роберт Дауни — младший и Марк Руффало шутливо прокомментировали публикацию Эванса.

Gage Skidmore Крис Эванс

https://twitter.com/ChrisEvans/status/1082338680885235712

В своей публикации Эванс обращается к современным технологиям и призывает их вспомнить 90-е годы, когда вся техника работала исправно. Актёр считает, что ему не нужны «умные» функции на всех бытовых устройствах, и что они лишь мешают. Роберт Дауни — младший, сыгравший Железного Человека в фильмах Marvel, прокомментировал заявление Эванса и подтянул к обсуждению Марка Руффало, сыгравшего Халка.

«Похоже, что Кэп нуждается в небольшом обучении от научных братьев», — пишет Дауни-младший.

Таким образом актёр делает ссылку к персонажам, сыгранных им и Руффало в кино. Тони Старк (настоящее имя Железного Человека) и Брюс Бэннер (Халк) являются успешными учёными и отлично разбираются в технологиях, в отличие от Капитана Америки, ставшего супергероем ещё во время Второй Мировой Войны. Руффало не остался в стороне и подключился к комментариям.

«Звони, когда тебе понадобится помощь. И «не выражаться», — пишет Руффало.

Фразу «не выражаться» Капитан Америка произносит в фильме «Мстители: Эра Альтрона», с тех пор она стала его коронным выражением. Пользователи Twitter активно присоединились к комментированию публикации Эванса. Переписку актёров прокомментировал даже американский изобретатель Илон Маск.

«Великолепный тред», — пишет Маск.

Напомним, что ранее компания Marvel показала новый трейлер своего супергеройского фильма «Капитан Марвел». Большинство пользователей назвали его «лучшим трейлером из всех представленных». Премьера фильма в мире назначена на 8 марта 2019 года, а в России — 7 марта.