Москва, 9 января, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Гражданам России, которые планируют провести ближайшие выходные во Франции, следует избегать мест массового скопления людей в Париже и других французских городах. Такие рекомендации соотечественникам дали в Министерстве иностранных дел РФ 9 января.

Thomas Bresson Желтые жилеты

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Такие предупреждения связаны с продолжающимися во Французской Республике волнениями и акциями протеста и будут действовать на ближайшие выходные дни.

«Во Франции 12 января продолжатся акции движения «жёлтых жилетов» в Париже, Бурже (регион Центр — Валь-де-Луар) и других городах. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

https://twitter.com/MID_travel/status/1082915366337241088

Как сообщало ИА REGNUM, первая акция протеста автомобилистов движения «жёлтые жилеты» прошла во Франции в ноябре. Митингующие выступили против повышения цен на топливо. 27 ноября 2018 года президент выступил с заявлением, сделав шаг навстречу протестующим и объявив, что «налогообложение топлива будет зависеть от колебания цен».

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Очередные манифестации «жёлтых жилетов» прошли 5 января и стали седьмыми по счёту. В них приняли участие почти 50 тыс. человек. Протесты против политики президента и правительства сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. Следующая акция протеста в Париже и других крупных городах страны запланирована на 12 января.