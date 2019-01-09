Москва, 9 января, 2019, 13:44 — ИА Регнум. 29 декабря 2018 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» № 1716−83. Оно ввело запрет на ввоз в Россию «товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины». Перечень запрещённых товаров определён приложением к Постановлению. Среди упомянутых товаров — производимые в Приднестровье (ПМР) и экспортируемые в Россию, включая промышленные товары, электрооборудование, алкоголь, овощи и фрукты и др. В частности, под запрет попала продукция таких флагманов приднестровской промышленности, как НП ЗАО «Электромаш», ЗАО ТВКЗ «КВИНТ», ЗАО «Молдавкабель», нескольких сельскохозяйственных предприятий. Уже имеют место отказы брянской таможни во ввозе в Россию крупных партий товаров, произведённых в ПМР. Конечными потребителями продукции НП ЗАО «Электромаш» являются важнейшие российские компании — «Сибур Холдинг», «Транснефть», «Татнефть» и др.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По первым оценкам, исполнение этого решения Д. Медведева приведёт к сокращению объёмов экспорта из Приднестровья в Россию на 13 млн долларов. Сообщений о готовности вывести продукцию ПМР из-под санкций против Украины не поступало.

Большинство из пострадавших от решения Д. Медведева молдавских предприятий-экспортеров — это именно те, в отношении которых Россия отменила с 1 января по 30 июня 2019 г. пошлины на импорт из Молдавии свежей и консервированной плодоовощной, а также винодельческой продукции. Эта мера поддержки молдавских предприятий была актом политической поддержки молдавского президента Игоря Додона на приближающихся выборах в Молдавии 24 февраля, которая стала возможной по итогам встречи Додона с президентом России. Новое решение правительства о транзите (молдавской и приднестровской) продукции через Украину украинские эксперты уже с удовлетворением называют «откровенным саботажем» правительством России конкретных поручений президента России.

Постановление правительства РФ от 29 декабря 2018 г. не только блокирует главный канал молдавского экспорта в Россию, идущий транзитом через соседнюю Украину, но и в принципе делает молдавскую продукцию неконкурентоспособной в России.