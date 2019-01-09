Ростов, Ярославская область, 9 января, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Жители села Марково Ростовского района Ярославской области начали сбор средств на строительство новой школы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Деревянное здание школы, построенное в 1886 году, сгорело 4 октября 2018 года.

Кадр из видеообращения жителей Маркова

Жители записали видеообращение, в котором рассказывают, как в селе нужна школа, и дали номер счета для пожертвований.

Мы, селяне, не понимаем, что творится. Наша школа была построена в XIX веке. На нее в царские времена финансов хватало, в послереволюционной разрухе в селе учили не только детей, но и взрослых. Никому на ум не пришло школу закрыть в годы Великой Отечественной войны. Почему же в XXI веке надо закрывать школу?» — говорят жители Марково в видеообращении.

Сгоревшее здание построил выходец из Голландии фабрикант Карл Блёсс, у которого поблизости была ткацкая фабрика.

Андрей Ложкин Школа после пожара

Он не только построил школу, но и нанял учителей. Связанные с селом предприниматели готовы повторить его поступок. Но сегодня сделать это сложнее, чем 130 лет назад.

«Сгоревшее здание было 320 квадратных метров. Чтобы построить такое же, нужно миллионов 10. Мы готовы дать 6−7, остальное могли бы выделить депутаты, выходцы из села, — говорит директор сельхозпредприятия «Красный маяк» Василий Финогеев. — Какой-то немец 100 лет назад смог построить школу для русских детей, а мы, что, не сможем? Но нам говорят — это здание никто не примет, в нем нельзя будет учить детей. Потому что оно не пройдет по современным нормативам. Потому что нужны спортзал, столовая и так далее. А это уже выходит в 60−80 миллионов. А в школе учится 30 детей. Нам не осилить, а бюджету невыгодно. В столетнем здании можно было заниматься, а в новом таком же — уже нельзя. Страшная бюрократия».

Сейчас дети продолжают учиться в Марково — в здании начальной школы во вторую смену. Но в новом учебном году их обещают отправить в соседнее село Ишня за 18 километров. Продлить лицензию школе в новом учебном году уже не смогут.

«Ездить в Ишню люди не хотят, дорога плохая, она тоже не соответствует нормативам. Каждый год мы с ней мучаемся. Если школы в селе не будет, родители увезут детей учиться в Ростов, люди начнут уезжать из села. Кроме того, наша задача сохранить педагогический коллектив. Поэтому новое здание нужно как можно скорее. Люди готовы давать деньги, если поймут, что они не будут выброшены на ветер», — говорит инициатор сбора средств на новую школу, председатель муниципального совета сельского поселения Ишня Андрей Ложкин.

С этим согласен и Василий Финогеев. «Красный маяк», у которогог здесь молочная ферма, заинтересован в том, чтобы люди жили и работали в селе. Школа — весомый аргумент и для того, чтобы остаться здесь, и для тех, кто готов переехать из других мест.

«Есть мальчик с эпилепсией. Кто его посадит в автобус, чтобы везти за 20 километров? Ребенок останется без школы. Я не могу понять, разве нельзя собрать пожарных, СЭС и сказать им: парни, это же для наших детей! Ну и что, что нет спортзала, его никогда и не было. Можно в клубе заниматься физкультурой, он пустует», — говорит Финогеев.

Надо сказать, что власти желанию жителей собрать деньги на школу не противоречат. И даже заявляют, что школа будет восстановлена.

«Проектно-сметная документация будет разрабатываться за счет внебюджетных источников. Новая школа будет построена на месте сгоревшей», — сообщил глава Ростовского муниципального района Сергей Шокин.

Глава Ростовского района добавил, что потенциальным инвестором строительства школы выступает ОАО «Красный маяк». Также рассматривается возможность включения проекта в федеральную программу «Устойчивое развитие сельских территорий».

Впрочем, конкретных сроков и механизмов власть пока не называет. Сами местные жители опасаются, что в случае с бюджетными деньгами восстановление школы может затянуться на несколько лет. Так или иначе, это лучше, чем ничего. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.