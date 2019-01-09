Москва, 9 января, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Вопрос о предложении властей Японии об отказе России от компенсаций по Курилам встроен в геополитические игры. Собственно, именно это и придает теме дополнительные информационные импульсы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«России навязывают невыгодное решение, которое действующая власть ни при каких обстоятельствах не примет (принятие этого решения резко понизит рейтинг президента РФ Владимира Путина в стране). Однако тема продолжает муссироваться и обретает иррациональные и эмоциональные мотивы (нарратив о клятве японского премьера Синдзо Абэ на могиле отца и прочий антураж)», — пояснил эксперт.

Категорически против передачи островов Курильской гряды выступает население Сахалинской области, да и остальные жители России вряд ли поддерживают это предложение.

«Япония внушительную компенсацию за острова не предложит, так как эта страна прочно встроена в геополитическую стратегию США, которые скорее ориентированы на стилистику обострения и конфликта, а не на установление баланса в мире», — считает Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, японские власти собираются предложить России отказаться от взаимных прав по требованию каких-либо компенсаций, связанных с южными Курилами.

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