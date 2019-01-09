Кемерово, 9 января, 2019, 12:13 — ИА Регнум. В Калининграде 8 января под председательством президента РФ Владимира Путина состоялось совещание по вопросу создания в России культурно-образовательных комплексов. В нём принял участие губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Kremlin.ru Сергей Цивилёв, Владимир Путин, Ольга Голодец

«Мы уже определили города, в которых появятся первые культурно-образовательные центры. Это Калининград, Кемерово, Владивосток и Севастополь», — сказал Владимир Путин на совещании.

По словам Сергея Цивилёва, глава государства отметил, что у людей в регионах должна быть возможность познакомиться с мировыми шедеврами, которые хранятся в ведущих музеях страны, и увидеть ведущих артистов России.

«Рад, что наш регион добился права реализовывать такой масштабный проект одним из первых в стране. Мы показали президенту программу развития культурного кластера Кузбасса, в которую вошли кварталы искусств в Кемерове и Новокузнецке, а также 35 домов культуры в разных городах региона», — пишет Сергей Цивилёв на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/tsivilev42/posts/288038888562256

Президент подчеркнул, что возможность раскрыть свои таланты должна быть доступна каждому человеку в любом регионе России.

«Наши дети должны получать образование у ведущих деятелей российской и мировой культуры. И с созданием культурного кластера в Кузбассе мы дадим им эту возможность!» — резюмировал губернатор Кемеровской области.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Кемеровской области, ранее решение о создании в Кузбассе нового объекта культуры по современным техническим и эстетическим требованиям одобрил экспертный совет при губернаторе. До 2021 года в Кемерове планируют построить филиал ФГБУК «Государственный Русский музей» площадью 7 тыс. кв. м с культурно-выставочным центром и фондохранилищем; театр оперы и балета площадью 22 тыс. кв. м; образовательный комплекс площадью 48 370 кв. м с филиалами. Кроме того, на территории будущего «квартала» будет создан кузбасский центр искусств площадью 4750 кв. м.