Рим, 9 января, 2019, 12:07 — ИА Регнум. США противодействуют реализации «Северного потока — 2» по геополитическим соображениям и из-за опасений о возрастании влияния России на энергетическом рынке Европы, сообщают итальянские СМИ в среду, 9 января, со ссылкой на заявления аналитиков финансовой группы Banca Akros.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Как сообщалось ранее, одной из компаний, к которой могут быть применены новые санкции США, может стать итальянская Saipem.

Эксперты Banca Akros, впрочем, считают такое развитие событий маловероятным, потому что Saipem уже выполнила почти всю свою часть работ по данному проекту, отмечает Milano Finanza.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что США могут ввести новые ограничения из-за строительства «Северного потока-2», на этот раз для его европейских участников. Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что участники проекта «всегда находятся в опасности», а «санкции вполне вероятны».

В декабре 2018 года еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что критика со стороны президента США Дональда Трампа в отношении «Северного потока — 2» не станет основанием для остановки проекта.