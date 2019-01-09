Москва, 9 января, 2019, 11:46 — ИА Регнум. В 2019 или в 2020 году мировая экономика должна снова уйти в рецессию, убеждён директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 9 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Всемирный банк ухудшил свой прогноз для мирового ВВП.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Конъюнктурный цикл роста в этот раз продолжался очень долго, а значит, в 2019 или 2020 году мировая экономика должна снова уйти в рецессию — сказал Кагарлицкий. — Это признают все экономисты, включая даже либеральный лагерь. Для начала этой новой рецессии уже созданы все условия, тем более что структурные причины продолжающегося мирового кризиса до сих пор не преодолены. Этот конъюнктурный спад будет очень тяжёлым, хотя всё в значительной степени зависит от ситуации в Китае и от того, как КНР справится со своим внутренним экономическим кризисом. Та модель роста, которая обеспечила Китаю экономический успех, уже исчерпана, и Китай перестал быть фактором роста западной экономики. Если Пекин не сможет справиться с этой проблемой, то мировую экономику ждёт такой кризис, которого она ещё не знала».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк ухудшил прогноз для мирового ВВП. Для 2018 года значение снизилось на 0,1% — до 3%. Такое снижение прогнозируется в 2019—2021 годах: в 2019 году ожидается рост мировой экономики на 2,9%, в 2020—2021 году — на 2,8%.

Кроме того, ВБ отмечает, что в мире замедлились темпы роста развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой. На 2019 год прогноз для них составляет 4,2%. Ухудшен прогноз экономического подъёма в странах, экспортирующих сырьевые товары.