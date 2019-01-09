Москва, 9 января, 2019, 11:25 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 9 января, в России вступают в силу изменения в расчетах тарифов по полисам ОСАГО. Эта информация содержится в указаниях Центробанка РФ и предполагает расширение тарифного «коридора» на 20% в обе стороны. В отдельных случаях базовые полисы ОСАГО станут дешевле для потребителя, но в абсолютном большинстве случаев за страховку автомобиля теперь придётся платить больше, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM ОСАГО

Для понимания: ранее коридор тарифов составлял 3432 руб. — 4118 руб., теперь он находится в границах 2746 руб. — 4942 руб. Увеличилось количество параметров для расчета коэффициента «возраст-стаж», раньше их было четыре, теперь — 58. Изменились расчеты по безопасному вождению и безаварийности.

«По самым скромным подсчетам, полисы ОСАГО для физических лиц подорожают с сегодняшнего дня на 5−7%, хотя сам ЦБ РФ полагает, что цена увеличится не более чем на 1,5%. Фактически же основному большинству жителей России стоит подготовиться к росту цены полиса ОСАГО на 10% в среднем. Надо помнить, что страховщики будут зарабатывать там, где для них оставлена масса вариантов», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 9 января 2019 года вступило в силу указание Центробанка РФ о расширении тарифного коридора ОСАГО. Система коэффициентов «возраст-стаж» отныне будет разделяться вместо четырех на 58 категорий.

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