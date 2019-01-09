Севастополь, 9 января, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Новые культурно-образовательные комплексы в Севастополе и в других регионах страны станут точками возрождения национальной идеи России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель региональной общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской форт» Григорий Донец.

Mil.ru Музей Черноморского флота в Севастополе

«Сомнений в том, что такой комплекс необходим не только в Севастополе, но и в других городах страны, никаких нет. Мы в своё время упустили вопрос формирования национальной идеи, поэтому далеко не все наши граждане сегодня гордятся своей родиной, Россией. Это очень важное и нужное дело, и я очень рад, что такие проекты у нас реализуются», — отметил специалист.

При этом он напомнил о проблеме других объектов культурного наследия Севастополя, многие из которых по ряду причин долгое время остаются бесхозными.

«У нас свыше двух с половиной тысяч объектов культурного наследия, у которых до сих пор нет балансодержателя. И этот вопрос необходимо срочно решать», — подчеркнул Григорий Донец.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января глава государства Владимир Путин провёл совещание по вопросам создания новых культурно-образовательных и музейных комплексов в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерово. В частности, на мысе Хрустальном в Севастополе планируют построить новое культурно-общественное пространство с музейно-мемориальным комплексом защитникам города в 1941—1942 годах, парком, киноконцертным комплексом, театром оперы и балета, школой искусств и музеем. Подрядчиком проекта является компания «Стройгазмонтаж».