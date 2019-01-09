Барнаул, 9 января, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Врач высшей категории, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») поддерживает запрет на производство так называемого сухого алкоголя, но отмечает, что это скорее превентивная мера. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM соответствующий указ, уже вступивший в силу, он, в частности, отметил:

Алкоголь

«В настоящее время не только в России, но практически повсеместно принимаются или уже действуют те или иные меры, ограничивающие оборот порошкообразного алкоголя. В качестве причины принятия ограничений рассматривается потенциальная угроза здоровью потребителя. В частности, обращается внимание на возможное несоблюдение инструкций производителя со стороны потребителя, заключающееся, например, в приготовлении раствора с большей концентрацией спирта.

В настоящее время в России продажи «сухого» алкоголя в структуре продаж всей алкогольсодержащей продукции более чем ничтожны, поэтому говорить о случаях отравлений и других неблагоприятных реакций не приходится. Однако в дальнейшем ситуация может измениться, учитывая подорожание традиционного алкоголя. Поэтому, по моему мнению, данные поправки следует рассматривать в качестве полезной превентивной меры. Это пример решения проблемы до того, как она появилась».

Как уже сообщало ИА REGNUM, запрет на продажу так называемого сухого алкоголя в России вступил с 8 января 2019 года. Отныне, в соответствии с поправками в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в РФ запрещены производство и оборот «пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенного для получения продукции в жидком виде и содержащего в своем составе более 0,5% этилового спирта.

Вместе с тем запрет не распространяется на спиртосодержащие сухие компоненты, используемые при производстве спиртосодержащей парфюмерно-косметической, санитарно-гигиенической продукции, а также бытовой химии и товаров химической промышленности.