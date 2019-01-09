Волгоград, 9 января, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Организаторы конкурса детского рисунка на тему «Персональные данные — это…» подвели итоги, наградив победителей, определенных в ходе голосования на странице кафедры информационной безопасности Волгоградского государственного университета (ВолГУ). Об этом 9 января сообщает пресс-служба вуза.

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На конкурс было предоставлено более 100 рисунков. Организаторами мероприятия выступили Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия совместно с ВолГУ.

Открывая торжественное мероприятие, глава регионального управления Роскомнадзора Владимир Михайлов поблагодарил детей за активное участие, сообщил им, что защита персональных данных является одним из ключевых направлений деятельности ведомства.

В свою очередь, советник при ректорате по стратегическому развитию ВолГУ Николай Борытко отметил важность и своевременность межрегионального конкурса детского рисунка, и его включение в 2019 году в план массовых мероприятий комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

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