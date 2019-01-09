Вашингтон, 9 января, 2019, 10:41 — ИА Регнум. На протяжении всего прошедшего года лидеры стран НАТО прилагали усилия для повышения мобильности альянса на европейском континенте, тем не менее очень мало внимания уделялось кибербезопасности самой транспортной инфраструктуры. Поэтому одна-единственная кибератака против сети энергоснабжения той или иной страны альянса может в значительной степени ослабить возможность НАТО реагировать на кризисы, пишет Лукас Тракимавичюс в статье для аналитического центра Atlantic Council.

Кибератака

По словам автора, быстрая цифровизация сетей энергопоставок стран ЕС — это палка о двух концах. С одной стороны, благодаря более активному применению интернета компаниям удалось сократить эксплуатационные расходы и повысить производительность. С другой стороны, из-за цифровизации компании стали более уязвимы для киберугроз. И целый ряд кибератак, направленных на электросети различных государств, уже показал всю степень рисков.

В случае если массовое отключение электроэнергии произойдет во время обострения кризиса, такое событие может подорвать надежность сдерживания альянса и ослабить его потенциал отправки подкреплений. Без энергии могут оказаться многие аэропорты, но сильнее всего пострадает железнодорожная сеть, большая часть которой из-за популярности электрических локомотивов в ЕС будет парализована. Пострадают и морские порты, так как не смогут функционировать без энергии краны и топливные насосы.

«Если центральная энергетическая сеть той или иной страны НАТО будет отключена в результате кибератаки во время политического кризиса, для альянса такое развитие событий может иметь катастрофические последствия», — подчеркнул автор.

Вообще, заключает Тракимавичюс, может получиться так, что подкрепления в случае конфликта не просто задержатся, а могут вообще не прибыть.

Напомним, в качестве основного источника кибератак на страны НАТО, а также международные организации западные эксперты называют Россию. В частности, в октябре российские спецслужбы обвинили в том, что они пытались совершить атаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

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