Можайск, Московская область, 9 января, 2019, 10:26 — ИА Регнум. На знаменитом Бородинском поле в районе села Колоцкое Можайского района установлен Памятный знак погибшим и умершим от ран участникам Бородинской битвы. Монумент открыт 7 января на месте перезахоронения солдат русской и французской армий. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ.

Николай Самокиш. Атака Шевардинского редута. 1910

Захоронение времен Отечественной войны 1812 года было обнаружено в 2016 году во время хозяйственных работ на территории у Колоцкого монастыря. Исследования показали, что останки принадлежат русским, французским, испанским и итальянским солдатам, большинство которых скончалось в полевом госпитале Великой армии. В 2018 года останки были перезахоронены.