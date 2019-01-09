Москва, 9 января, 2019, 10:15 — ИА Регнум. В ближайшее время правительство РФ внесет в Госдуму около 20 законопроектов в сфере цифровой экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая весеннюю сессию.

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«В ближайшее время правительство планирует внести более 20 законопроектов по вопросам цифровой экономики. И нам необходимо быть готовыми к их качественному рассмотрению», — сказал Володин.

Госдума готовится обсудить блок законопроектов, посвященных цифровой экономике, речь идет об инициативах о цифровых финансовых активах, о цифровых правах, о краудфандинге.

«Создание благоприятного правового поля для развития цифровой экономики во многом должно обеспечить нам преимущественное положение в конкуренции среди других стран», — отметил Володин.

Спикер Госдумы настаивает на эффективном взаимодействии четырех профильных комитетов, создании рабочих групп с участием экспертов, представителей делового, научного сообщества.