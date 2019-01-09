Вашингтон, 9 января, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Заключение торговой сделки между Вашингтоном и Пекином важно для президента США Дональда Трампа, поскольку налаживание сотрудничества с Китаем позволит оживить финансовые рынки. Об этом со ссылкой на источники, близкие к Белому дому, сообщает 8 января Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

По информации агентства, советники американского лидера призывают к скорейшему заключению торговой сделки с Пекином. Отмечается, что на фоне торгового конфликта с Китаем фондовые рынки США в последние месяцы показывают снижение основных индексов.

Отмечается, что сообщение о продлении торговых переговоров в Пекине на сутки в американской администрации восприняли с оптимизмом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что переговоры по торгово-экономическим вопросам между делегациями Китая и США в Пекине были продлены на одни сутки.

Читайте также: Переговоры США и Китая в Пекине продлены на сутки