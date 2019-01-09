Москва, 9 января, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал внимание, которое телеканалы уделили трагедии в Магнитогорске, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

Gubernator74.ru Поисково-спасательные работы на месте обрушения

«Трагедия была в Магнитогорске… Но нельзя все новогодние праздники день и ночь по всем телеканалам говорить только на эту тему, 150 млн людей хотят отдохнуть», — заявил депутат Госдумы.

Он отметил, что «несчастные случаи и аварии происходят постоянно, не только у нас, но и во всем мире».

«Поезда сходят с рельсов, крушения, падения. Есть праздники, есть тишина, есть желание людей отдохнуть, перебор. Сообщать (о трагедии) нужно, но не перебирать», — рекомендует Жириновский.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске, в доме на Карла Маркса прогремел взрыв. Обрушился седьмой подъезд жилого десятиэтажного дома. Под завалами оказались десятки человек. Четверо из них погибли сразу, еще 35 тел спасатели вытащили в следующие три дня после обрушения. За судьбой десятимесячного Вани, чудом выжившего под обломками, в новогодние праздники следила вся страна.