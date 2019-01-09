Таганрог, Ростовская область, 9 января, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Не все жители Ростовской области могли искренне радоваться Рождеству. Так, жители Таганрога остались на двое суток без воды, в связи с чем им пришлось добывать воду из снега. На неудобства горожане пожаловались в социальных сетях.

Нет воды

Очевидцы сообщают, как горожане собирают снег на улице (благо на Ростовскую область обрушился снегопад).

«Poждecтвeнcкoe пoздpaвлeниe Boдoкaнaлy oт житeлeй Taгaнpoгa! Двое cyтoк бeз вoды. B aвтoмaтax пo пpoдaжe oчищeннoй вoды oнa зaкoнчилacь. Ужe pacтaпливaeм cнeг! Лaйфxaк в тeмy», — написали местные жители.

Интернет-пользователи выложили фотоснимки, на которых видно, сколько получится талой воды из 105 литpoв (семь вёдер по 15 литров) плoтнo yтpaмбoвaннoгo cнeгa.

В Водоканале ситуацию прокомментировали так:

«С шугой удалось справиться, оборудование работает. Вода в город начала поступать, начали заполнять городскую систему, и параллельно ведется наполнение водовода. Не хотим предсказывать, но стараемся, чтобы завтра в течение дня (8 января) всё стабилизировалось», — цитирует представителя организации издание «Блокнот».