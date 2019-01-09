Астана, 9 января, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, ратифицирующий соглашение республики с Хорватией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход, сообщили 9 января в пресс-службе главы государства.

Akorda.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Соглашение между Хорватией и Казахстаном должно служить гарантией для иностранных инвесторов. Документ также направлен на справедливое распределение права налогообложения между двумя государствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вышеуказанный законопроект был одобрен в Мажилисе парламента Казахстана 5 декабря. Проект закона депутатам представил министр финансов Казахстана Алихан Смаилов. По его словам, соглашение позволит укрепить сотрудничество налоговых служб обоих государств.