Пермь, 9 января, 2019, 09:25 — ИА Регнум. В Прикамье в начале года активно обсуждалась тема вывоза мусора. В центре информповестки также оказались забег Дедов Морозов, акция-сюрприз в пермском зоопарке и поздравление президента России, адресованное школьнику. Также СМИ сообщали о трагическом случае во время тюбинга, в резульатте которого погибла женщина. В финале новогодних дней отдыха в Перми без воды остались более 40 тысяч человек. Об этоих происшествиях и событиях в обзоре ИА REGNUM.

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Поздравление от президента

1 января практически все местные СМИ сообщили о том, что пермский школьник получил подарок от Владимира Путина. Поздравление стало ответом президента на полученный от подростка портрет. Восьмиклассник нарисовал портрет главы государства и отправил в качестве подарка к Новому году. От президента мальчик получил поздравительную открытку, фотографию Путина с автографом и сладкий подарок.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Свинка в платье и забег Дедов Морозов

Пермский зоопарк подготовил для посетителей сюрприз. В праздничные дни гостей встречал символ наступившего нового года по китайскому календарю — свинка Николь в кружевном платье. В зоопарке предлагали потрогать пятачок животного и загадать желание, которое, согласно поверью, должно сбыться.

Свинка

3 января в центре Перми прошёл забег Дедов Морозов. Их состязание состоялось в рамках фестиваля «Пермь активная. Зима» на городской эспланаде.

Кроме соревнования Дедов Морозов в центре Перми прошёл парад снеговиков и конкурс красоты среди Снегурочек. Акция нашла активный отклик у пермяков, а организаторы пообещали сделать через год фестиваль более масштабным.

Смертельный тюбинг

Не обошлось начало года без несчастных трагических случаев и ЧП в коммунальном секторе. По данным местных СМИ, в Перми 3 января на лыжных базах произошло два несчастных случая. В первом случае во время тюбинга подросток сломал ногу. Во втором случае женщина с ребёнком во время катания на надувных санках врезались в дерево. За жизнь пермяки врачи боролись в течение трёх дней, но тщетно. 6 января женщина скончалась. Ребёнок находился в тяжелом состоянии.

Тюбинг +

Коммунальнаяавария

В Перми утром 8 января без холодной воды осталось 43 тыс. жителей Орджоникидзевского района. Причиной стало повреждение сети и утечка воды на насосной станции. Работы по ликвидации коммунальной аварии велись полдня. В обед водоснабжение в 200 домах восстановили.

Всплеск жалоб на мусор

В первые дни нового года начало мусорной реформы стало причиной недовольства пермяков. В мэрию Перми и в адрес регоператора поступило более 300 жалоб. Пик обращений пришелся на первые три дня января, сообщает издание «Коммерсантъ».

Из-за всплеска жалоб глава Перми Дмитрий Самойлов лично проинспектировал проблемные территории 3 января. Как отметили в пресс-службе городской администрации, неудовлетворительной признана обстановка в микрорайонах Крохалева и Октябрьский, где зафиксированы переполненные контейнеры и складирование мусора рядом с ними. Градоначальник потребовал от подчинённых решения мусорной проблемы в течение суток.

Напомним, что с 1 января 2019 года обращение ТКО в Пермском крае становится полноценной коммунальной услугой. Обеспечивает сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов единый региональный оператор. В Пермском крае региональный оператор — ПКГУП «Теплоэнерго». На территории региона действует 13 полигонов. Все машины перевозчиков оснащены системами слежения, навигации и видеофиксации.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Примечательно, что в 2018 году несостоявшимися признаны два лота, где речь об услуге по вывозу мусора. Аукцион объявлен вновь. Как сообщает «Коммерсантъ», в одном случае заявка подана от компании, которая входит в группу «Экобест», во втором — непосредственно от самой компании «Экобест».

Протокол по лоту № 4 стоимостью около 200 млн рублей подписан. Предполагается, что компания начнет осуществлять вывоз мусора с 1 февраля в Большесосновском, Верещагинском, Карагайском, Нытвенском, Осинском, Очерском, Сивинском, Частинском районах и Краснокамском и Оханском округах. Лот №9 стоит около 240 млн рублей и касается вывоза мусора в Кировском и Дзержинском районах Перми. Сейчас обе компании работают на договорах субподряда.