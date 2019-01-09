Томск, 9 января, 2019, 09:03 — ИА Регнум. На должность начальника Главного управления МЧС России по Томской области назначен Олег Ерёменко. Об этом ИА REGNUM сегодня, 9 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области Олег Ерёменко

Указ о назначении Ерёменко подписал 28 декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин. С августа 2018 года полковник внутренней службы Олег Ерёменко исполнял обязанности начальника областного главка МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до Ерёменко томским главком МЧС руководил Михаил Бегун. Он был освобождён от должности в августе 2018 года. Ранее в отношении Бегуна было возбуждено уголовное дело о получении взятки. Его арестовали в июле прошлого года.

Справка: Олег Ерёменко родился 10 июня 1970 года в городе Алма-Ата Казахской ССР. В 1999 году окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России, в 2005 году — Восточно-Сибирский институт МВД России. С 1991 по 2003 год прошёл путь от пожарного до заместителя начальника пожарной части в Алтайском крае. Занимал в этом регионе руководящие должности. С декабря 2015 года по август 2018-го являлся первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю.