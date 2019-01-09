Оренбург, 9 января, 2019, 08:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области год начался с чрезвычайной ситуации в Орске, пожар унёс жизни семи человек. Трагедия в Магнитогорске не обошла стороной Оренбуржье: семья, проживающая в областном центре, потеряла дочь, зятя и внучку. Обсуждаемыми событиями стали выход экс-мэра Оренбурга Евгения Арапова из СИЗО, а также резкий скачок цен на бензин и начало мусорной реформы.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Не остались в стороне

Трагедия в Магнитогорске, где накануне Нового года обрушился седьмой подъезд многоэтажного дома по проспекту Карла Маркса, не обошла стороной Оренбургскую область. Губернатор Юрий Берг от имени всего региона выразил соболезнования и заявил о готовности оказать всестороннюю помощь магнитогорцам и правительству Челябинской области.

Семья, проживающая в Оренбурге, потеряла при обрушении дома в Магнитогорске дочь, зятя и маленькую внучку. Супруги оставили квартиру детям и в последнее время жили в Оренбуржье. О ЧП узнали от друзей утром 31 декабря. После известия о трагедии семья сразу выехала в Магнитогорск. Приехали, когда территорию уже оцепили, но разбор завалов еще не начали. Спасатели ждали команды, которая поступила только вечером, отметил отец погибшей жительницы, сообщает 74.ru.

Gubernator74.ru На месте обрушения. Магнитогорск

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске обрушилась секция десятиэтажного дома. Погибли 39 человек. 2 января в Челябинской области был объявлен траур. Приоритетной версией силовики рассматривают взрыв бытового газа.

Введение режима чрезвычайной ситуации

Новый год для Орска начался трагически. Утром 1 января в частном доме из-за пожара погибли семь человек, в том числе трое детей в возрасте от пяти месяцев до шести лет. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Предварительной причиной смертельного пожара в ГУ МЧС по региону назвали неисправность электрооборудования. В городе объявили режим ЧС, в Орск выезжал губернатор. Глава области побывал на месте трагедии и провёл оперативное совещание, где потребовал усилить пожарно-профилактическую работу.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Однако спустя несколько дней Орск вновь постигла трагедия. С признаками отравления угарным газом 4 января в доме обнаружили тела четырёх человек, среди которых двое детей в возрасте шести и десяти лет. Один человек был доставлен в больницу.

По данным ГУ МЧС по Оренбуржью, с 1 по 5 января на территории Оренбургской области произошло 49 пожаров. На них погибли 12 человек.

В Рождество под домашним арестом

В Оренбурге суд 6 января рассмотрел вопрос об изменении меры пресечения экс-главе города Евгению Арапову. Следствие настаивало на продлении срока содержания под стражей, адвокат — на домашнем аресте. В итоге судебная инстанция удовлетворила ходатайство стороны защиты экс-мэра. Праздник Рождества Христова бывший градоначальник отметил уже вне стен СИЗО, под домашним арестом.

Стоит отметить, что Евгений Арапов провёл в следственном изоляторе пять месяцев. Его задержали в августе и предъявили обвинение в коррупции. 4 января СУ СКР по Оренбургской области на официальном сайте разместило информацию об очередных эпизодах, выявленных в ходе расследования громкого дела. По версии следствия, с целью получения вознаграждения в виде права на недвижимость экс-мэр выдвинул условие учредителю одной из фирм, которое касалось заключения заведомо экономически невыгодного договора купли-продажи земельного участка.

Orenburg.ru Евгений Арапов

Огласка этих подробностей дала повод для неблагоприятного прогноза относительно меры пресечения для Арапова. Пользователи соцсетей предполагали, что экс-мэр останется под стражей.

Добавим, Арапова обвиняют во взяточничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Подорожание бензина

Во время новогоднего отдыха (1−8 января) в Оренбуржье автовладельцы получили «подарок». Уже под занавес отдыха розничные цены на бензин и дизтопливо поползли вверх. Так, в Оренбурге на автозаправке одной из крупных компаний, осуществляющей деятельность на рынке нефтепродуктов, литр бензина АИ-92 стоит 41,25 рубля, тогда как ранее цена была 40,60 рубля. В соцсетях активно обсуждают тему подорожания бензина. Народ критикует правительство и предрекает вслед за ростом цен на нефтепродукты скорый скачок цен и на транспортные услуги, что, в свою очередь, отразится на стоимости товаров и проезда в общественном транспорте.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Провальное начало?

В России с 1 января началась реализация мусорной реформы. Пользователи соцсетей начали публиковать фотографии заваленных мусором контейнерных площадок. Бардаком возмущались жители разных регионов, в том числе и Оренбуржья.

Например, о проблемах вывоза мусора сообщили в Орске, посёлке Энергетик Новоорского района, Илеке, Новосергиевке.

«Работа регионального оператора вызывает, мягко говоря, очень много вопросов. На ближайшем заседании Законодательного собрания Оренбургской области обязательно поднимем вопросы по уже возникшим проблемам по вывозу отходов», — отметил депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Мирохин (ЛДПР).

Тем временем в ООО «Природа» (регоператор) отметили, что выходные и праздничные дни муниципальные образования области должны проводить в чистоте. Организация призвала оренбуржцев направлять ей жалобы на неубранные контейнеры и несанкционированные свалки с указанием адреса.