Чита, 9 января, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов определил ключевые направления работы на 2019 год. Подробности с оперативного совещания, на котором присутствовали сегодня, 9 января, члены краевого правительства и руководители исполнительных органов власти Забайкалья, сообщает официальный сайт региона.

Правительство Забайкальского края Чита. Оперативное совещание с членами правительства Забайкалья и руководителями исполнительных органов власти региона

Первой в числе приоритетов была названа реализация национальных проектов. По словам Александра Осипова, в Забайкалье разработан 51 региональный проект и необходимо обратить особое внимание на итоговое согласование с федеральными министерствами обозначенных в проектах показателей, а также отследить обеспеченность финансами.

Исполнение дорожной карты по вхождению в Дальневосточный федеральный округ стало второй приоритетной задачей забайкальского правительства. Речь, в частности, идёт об обустройстве социальных объектов, подготовке участия Забайкальского края в национальной программе по развитию ДФО, созданию территорий опережающего развития и поддержке строящихся новых предприятий.

Также приоритетными признаны непосредственная организация строительства новых социальных объектов, дальнейшее безаварийное прохождение отопительного сезона и соблюдение всех нормативных режимов и обеспечение запасов топлива.

Особо Александр Осипов выделил ликвидацию последствий наводнения, завершение выдачи денег и сертификатов пострадавшим, восстановление повреждённых объектов.

Кроме того, глава региона поручил проанализировать готовность финансовых и строительных организация для строительства жилья с учетом нововведений в федеральном законодательстве и подготовить эффективную модель работы. По словам врио губернатора региона Александра Осипова, определение приоритетных задач поможет динамичному включению чиновников в рабочий график.

Как уже сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Забайкалья Александр Осипов был назначен после добровольной отставки Натальи Ждановой, случившейся в октябре 2018 года. Практически с первого дня работы в новой должности стал вникать в дела и решать самые серьезные проблемы, связанные прежде всего с отопительным сезоном, взлетевшими ценами на бензин, восстановлением дорог, выплатами пострадавшим от паводка и увеличением бюджета края на 2019 год.

Указ о вхождении Забайкальского края и Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа был подписан в начале ноября 2018 года.