Нижний Новгород, 9 января, 2019, 05:07 — ИА Регнум. Жители Нижегородской области пытаются привлечь внимание губернатора Глеба Никитина к проблеме дома-интерната для престарелых и инвалидов, который находится в столице региона. Под открытым обращением к главе региона, несмотря на то, что оно было обнародовано в последние дни 2018 года, подписались уже свыше 200 человек. Автор письма — волонтёр, посещавший обитателей дома-интерната, пишет, что «28 декабря в Нижнем Новгороде частично расформировали единственных дом-интернат для престарелых и инвалидов», а «всех лежачих и ограниченных в движении распределили в интернаты по всей Нижегородской области», что практически делает невозможным их посещение родственниками и волонтёрами, так как не у всех есть личный транспорт. Глеба Никитина просят «разобраться в ситуации и взять ее под свой контроль», чтобы ремонт, если он послужил причиной перераспределения обитателей, не затянулся «на неопределенный срок», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инвалид

Напомним, государственное бюджетное учреждение «Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенное на улице Радищева, 18, в Сормовском районе Нижнего Новгорода, существует с августа 1995 года. В учреждении на постоянной и временной основе проживают пожилые граждане, которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию, а также инвалиды первой и второй групп.

Автором обращения, которое было сделано в последние рабочие дни 2018 года, является волонтёр центра «Милосердие» Полина А., посещавшая обитателей дома-интернета.

«Жителей Сормовского интерната посещали волонтеры, с которыми установилась тесная, душевная привязанность. Например, Женьку очень сложно одевать и сажать в коляску. А гулять с ним у сотрудников совсем не было никакой возможности. Это делали волонтеры центра «Милосердие». Мы часто гуляли в Сормовском парке, стали очень дружны. Для Жени, кроме радости, это еще и необходимая физическая нагрузка. Теперь он уедет в Сергач, и велика вероятность, что он совсем перестанет подниматься с кровати», — рассказывает она о молодом человеке с ДЦП, живущем в доме-интернате, у которого из родственников — племянница, «которая часто навещала его и брала на все праздники», но после переезда «это будет невозможно».

Полина также рассказала, что дом-интернат был частично расформирован 28 декабря.

«Всех лежачих и ограниченных в движении распределили в интернаты по всей Нижегородской области. Теперь ни родственники, ни волонтеры не смогут посещать своих близких. Эти люди совершенно беззащитны, они безропотно собрали свои вещи и переезжают в совершенно незнакомое место», — пишет она, спрашивая у властей: «Разве это нормально, что в нашем огромном городе-миллионнике не осталось ни одного дома для пожилых и инвалидов? Неужели в нашем городе нет помещения, подходящего для нужд больных людей? Разве это гуманно, накануне Нового года в 24 часа отправлять ни в чём не повинных людей за «101 километр». Неужели мы, взрослые и здоровые люди, не заступимся за больных, пожилых и беззащитных?»

Автор открытого обращения также просит, что если здание закрылось на ремонт, то на время его проведения «найти временное специализированное место для тех, кто не хочет жить далеко от города».

"Уважаемый Глеб Сергеевич, мы просим Вас разобраться в ситуации и взять ее под свой контроль. Иначе ремонт затянется на неопределенный срок, и люди будут оторваны от родных на долгие годы, если не навсегда», — резюмирует автор письма.

Ситуация вокруг дома-интерната не оставила равнодушными горожан.

«Давайте будем гуманны! Не отбирайте у инвалидов их дом!», «Нижний Новгород — достаточно большой город, чтобы был дом для инвалидов, престарелых. Власть города!!! Это же их город, что же вы сделали? Это жестоко!!!», «Это очень важно для людей на колясках, оставшихся без помощи родных и близких, и задача государства обеспечить им комфортное существование… хотя бы…», «Нужно по-человечески себя вести с людьми. Перед Богом не оправдаешься деньгами, стадионами, шоу», «Эта ситуация в голове не укладывается!!! Происходящее кощунственно и бессердечно! Нужно помочь!» — пишут они.

На официальном сайте министерства социальной политики области, которое является учредителем ГБУ, информации о переезде нет, также пока не было реакции властей города и области на обращение волонтёра, поддержанное горожанами.