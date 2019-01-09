Киев, 9 января, 2019, 05:39 — ИА Регнум. Объем природного газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43% и составляет 13,38 млрд кубометров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные «Укртрансгаза».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Так, за последние сутки поступлений газа не было, тогда как расход составил 85 млн кубометров. При этом 6 января в украинские ПХГ поступило 2,5 млн кубометров газа из Словакии, 2,8 млн кубометров — из Венгрии, 1,56 млн кубометров — из Польши.

На Украине имеются 12 ПХГ с общей активной емкостью 31 млрд кубометров. Закупать российский газ Киев перестал в ноябре 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года из-за аномальных холодов на Украине вырос расход природного газа. За три недели в конце ноября и начале декабря из ПХГ было израсходовано на 0,5 млрд кубометров больше, чем за тот же период 2017 года.

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