Москва, 9 января, 2019, 04:57 — ИА Регнум. Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34. Переданная техника полностью исправна и до недавнего времени находилась на вооружении лаосской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

AlixSaz Танк Т-34

О передаче боевых машин ранее договорились во Вьентьяне министр обороны России Сергей Шойгу и его лаосский коллега Тянсамон Тяннялато. Танки преодолели по морю расстояние в 4,5 тыс. км и прибыли во Владивосток. По железной дороге технику доставят в подмосковный Наро-Фоминск.

Отмечается, что Т-34 в 1940—1946 годах были выпущены в количестве более 58 тыс. единиц, однако к настоящему времени действующих образцов сохранилось мало. Полученные из Лаоса машины будут участвовать в парадах Победы, их поместят в музеи и будут снимать в фильмах о Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Шойгу совершил визит в Лаос в январе 2018 года. Министры двух стран обсудили вопросы сотрудничества в военной области.

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