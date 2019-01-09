Япония ждёт от России отказа, Литва уже дождалась: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Япония хочет предложить РФ отказаться от взаимных компенсаций по Курилам;
- Лондон тестирует возможности перед лицом «жесткого Брексита»;
- Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили;
- Президент США «переписывает историю» ввода войск СССР в Афганистан;
- СМИ сообщили о разработке новой крылатой ракеты «Калибр-М».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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